Juan Paulino Juárez Escamilla destaca importancia de la hidratación

Ante las altas temperaturas que se registran en la región, la principal necesidad del personal operativo del Ayuntamiento de Frontera ha sido contar con una adecuada hidratación durante sus jornadas laborales, informó el representante sindical, Juan Paulino Juárez Escamilla.

El dirigente explicó que el Sindicato solicitó a la Administración municipal la entrega de sueros, bebidas hidratantes y líquidos saborizados para los trabajadores que realizan labores al aire libre, con el propósito de prevenir golpes de calor y otros problemas derivados de las condiciones climáticas.

Añadió que, además de los insumos para la hidratación, también se gestionó equipo de protección como impermeables de calidad, botas de hule y lentes de seguridad para el personal que opera maquinaria o atiende servicios durante la temporada de lluvias.

Juárez Escamilla destacó que la Administración atendió las solicitudes y entregó el material en tiempo y forma, lo que ha permitido que, hasta el momento, no se registren incidentes entre los trabajadores relacionados con el calor o las condiciones del clima.