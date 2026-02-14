Contactanos
Coahuila

PRI realiza brigada comunitaria en Las Misiones, en Múzquiz

Entregan apoyos y servicios gratuitos; anuncian jornadas en comunidades vecinas.

Por Teresa Muñoz - 14 febrero, 2026 - 03:07 p.m.
      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo una brigada comunitaria en el fraccionamiento Las Misiones, con la asistencia como invitada de Laura Jiménez Gutiérrez, primera priista del Municipio de Múzquiz.

      La actividad reunió a un número considerable de vecinos de la colonia, quienes participaron en las acciones de apoyo social organizadas por el comité municipal.

      El licenciado Luis Fernando Santos Flores, presidente del Comité Municipal del PRI, destacó que esta es la primera acción del año que se realiza en Múzquiz.

      Señaló que el objetivo primordial es acercar dichos beneficios a las familias y atender directamente sus necesidades en cada sector del municipio.

      La brigada comunitaria del PRI en Múzquiz se centra en atender las necesidades de los vecinos.

      Durante la jornada se entregaron despensas, calzado y prendas de vestir de manera gratuita. Además, se ofrecieron servicios de atención médica, asesoría jurídica y apoyo psicológico, con el propósito de brindar un acompañamiento integral a los habitantes de la colonia.

      Los organizadores aprovecharon la ocasión para escuchar peticiones de los colonos y dar seguimiento a sus solicitudes.

      Durante la jornada, se entregaron despensas y se ofrecieron servicios médicos y psicológicos.

      Finalmente, el dirigente priista adelantó que se programarán brigadas similares en comunidades vecinas como Estación Barroterán, Minas La Florida y el ejido La Mota, con el fin de extender los beneficios y mantener un contacto cercano con la población de Múzquiz.

