Niria Ayala encabeza Gran Juguetón en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.— Con una gran asistencia de ciudadanos y personas altruistas, se llevó a cabo con mucho éxito el Gran Juguetón del DIF Municipal, evento encabezado por la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala, con el objetivo de llevar alegría y esperanza a las niñas y niños del municipio y sus ejidos.

Durante esta noble actividad, decenas de familias acudieron para sumarse a la causa, entregando juguetes nuevos que serán distribuidos en esta temporada decembrina. Entre sonrisas y muestras de solidaridad, los asistentes expresaron su entusiasmo al aportar muñecas, carritos y juegos, señalando que "no hay mejor regalo que ver feliz a un niño en Navidad".

El evento con causa logró recaudar una importante cantidad de juguetes, reflejo del espíritu solidario de la comunidad sambonense. Desde temprana hora, el recinto La Cantera Live Music recibió a los participantes, quienes además disfrutaron de un ambiente familiar amenizado por el grupo musical Clave Norte, que puso ritmo y alegría a la jornada.

El alcalde Javier Flores Rodríguez se dijo satisfecho y orgulloso del trabajo que encabeza su esposa, destacando la sensibilidad y compromiso social que caracteriza al DIF Municipal. Reconoció también la labor del equipo de colaboradores, subrayando que este tipo de acciones son posibles gracias al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de San Buenaventura y el DIF Municipal.

"Cada muñeca, cada carrito y cada juguete donado representa una sonrisa y un momento de felicidad para nuestras niñas y niños", coincidieron los asistentes, quienes agradecieron la oportunidad de formar parte de una causa que fortalece los valores de solidaridad y unión en el municipio.