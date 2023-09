No hubo inseguridad por paso de migrantes

FRONTERA COAH-. Hasta este momento no se tiene ninguna situación de inseguridad en donde migrantes que han pasado por Frontera estén involucrados, así lo comentó el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, quien señaló que en Frontera se les apoya pues ellos solo van de paso.

"No, no, ellos no se salen de su zona en donde saben que el ferrocarril va a arrancar en cualquier momento no se tiene bajo ninguna circunstancia se tienen contemplados como un factor de riesgo social, de ninguna manera", comentó el alcalde.

Señaló que los migrantes van buscando un sueño y ese no es Frontera Coahuila, al contrario las corporaciones de seguridad del municipio les brinden la atención en caso de necesitarlo.

"No se tienen reportes de que ellos bajen de trenes a hacer un acto delictivo de robo ni mucho menos, tampoco reportes de ciudadanos que se hayan sentido agredidos por alguna situación", comentó.

El alcalde comentó que es un fenómeno social muy fuerte, Frontera es la antesala de su destino, para cuando llegan aquí ya recorrieron miles de kilómetros, el municipio no es autoridad para los migrantes, el ejercicio que realizan es apoyar al padre Paulo Sánchez en practicar el sentido de humanidad, la empatía, la ayuda a un hermano que no es indocumentado, son migrantes que buscan un sueño que no encontraron en su patria.

"Ellas quisieran que la máquina no se detuviera, hizo un exhorto a autoridades que sí tienen responsabilidad a que actúen con sentido humano, en Frontera tenemos un gran aliado y ese es el padre Paulo Sánchez al hacer el llamado la gente del municipio empieza a actuar", comentó.

Dijo que sin duda van a seguir llegando los migrantes, están preparados para apoyarlos con agua, sandwich comida, pan, calzado, ropa, se busca la manera de estar preparados,, no se puede evadir esa responsabilidad y es por humanidad.