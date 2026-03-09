PRONNIF Frontera atiende reportes de adolescentes en riesgo

FRONTERA, COAHUILA.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Frontera ha atendido diversos reportes canalizados por Seguridad Pública Municipal relacionados con adolescentes que han sido detectados realizando actos indebidos o bajo el influjo de sustancias tóxicas.

La subprocuradora municipal, Norma Leija Escalante, informó que estos casos se han atendido de manera inmediata mediante el trabajo coordinado con las autoridades de seguridad. "Hemos trabajado coordinadamente con Seguridad Pública atendiendo los reportes de forma inmediata cuando niños, niñas o adolescentes se ven involucrados en situaciones extraordinarias", explicó.

Señaló que es importante que la ciudadanía participe denunciando cualquier situación en la que se vulneren los derechos de los menores o cuando se detecten conductas de riesgo entre adolescentes. "Es importante invitar a la población a denunciar cuando se vulneren los derechos de los menores o cuando los adolescentes realicen actos indebidos o se encuentren en situaciones de riesgo", agregó.

De acuerdo con la funcionaria, los casos recientes se han presentado en sectores como la colonia Borja, la Zona Centro y la colonia Occidental, donde se han detectado situaciones relacionadas con rebeldía, mala conducta y desobediencia.

Asimismo, se atendieron dos casos de adolescentes que fueron detectados bajo el consumo de sustancias tóxicas, quienes dieron positivo a diversas sustancias durante las revisiones correspondientes.

La subprocuradora indicó que en estos casos se brinda seguimiento a los menores y se involucra a los padres de familia, con el objetivo de garantizar su bienestar y prevenir que las conductas de riesgo continúen.