Detectan caso de cutting en secundaria de Fronter

FRONTERA, COAHUILA.- Un caso de cutting fue detectado en una secundaria del municipio de Frontera, luego de que directivos escolares identificaran que una alumna de 14 años presentaba marcas autoinfligidas, informó la subprocuradora de Pronnif, Norma Leija.

De acuerdo con la funcionaria, el plantel actuó conforme a los protocolos establecidos y canalizó de inmediato a la menor junto con su familia para recibir atención especializada. "Se tuvo conocimiento por parte de la secundaria, que canalizó a la familia cumpliendo con todos los protocolos de actuación. La alumna fue víctima de bullying desde nivel primaria, lo que le provocó realizarse cutting; refiere que sus compañeros le hacían comentarios sobre su físico, pero nunca lo comunicó a sus padres", explicó.

Tras la detección del caso, la Pronnif citó a los padres de familia, con quienes se estableció un convenio de compromiso para dar seguimiento puntual a la situación y garantizar la atención necesaria para la menor. La estudiante fue canalizada con psicólogas del CAIF Frontera, mientras que la PRONNIF mantiene comunicación constante con la familia para monitorear su evolución.

Se detalló que los cortes eran realizados con la navaja de un sacapuntas, aunque no dentro del plantel educativo. Este representa el primer caso registrado en lo que va del 2026 en el municipio.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia y docentes a mantenerse atentos a cualquier señal de alerta en menores, a fin de intervenir de manera oportuna y evitar consecuencias mayores.