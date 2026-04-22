Conductas escolares preocupan a Sergio Sisbeles tras incidente en Monclova

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de la presunta amenaza de tiroteo detectada en un plantel educativo de Monclova, autoridades estatales subrayaron la necesidad de reforzar la atención en niños y adolescentes, especialmente en conductas que replican de otros entornos.

El subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles, informó que el incidente registrado en el Colegio María Montessori de Monclova derivó de una "broma" realizada por un alumno, luego de que se detectara una pinta al interior de un baño que alertó a autoridades escolares desde la noche del martes.

El funcionario destacó que, aunque no se trató de un hecho real, este tipo de situaciones deben tomarse con seriedad, ya que reflejan conductas que pueden escalar si no se atienden a tiempo. "Es un tema de suma importancia que se tiene que atender. Hay patrones que se replican de situaciones a nivel nacional o internacional, por lo que debemos estar atentos como instituciones, como Estado y como padres de familia", expresó.

Indicó que, a través de programas impulsados por el Gobierno del Estado, como Inspira Coahuila y el Sistema DIF Coahuila, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han implementado talleres y acciones formativas en primarias, secundarias y preparatorias.

Estas estrategias buscan fortalecer tanto a estudiantes como a padres de familia, mediante una labor intersecretarial e interinstitucional enfocada en detectar y atender deficiencias emocionales y conductuales en la niñez y juventud.

Sisbeles señaló que expresiones como mensajes o amenazas escritas en baños u otros espacios escolares deben considerarse señales de alerta, que obligan a reforzar la vigilancia y la orientación en los planteles educativos. Asimismo, hizo referencia a hechos recientes en otras partes del país, donde personas han replicado conductas violentas, lo que evidencia la necesidad de trabajar de manera preventiva en el entorno escolar y familiar.