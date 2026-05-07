Óscar Ríos supervisa obras de pavimento en Nueva Rosita

Con el respaldo del gobernador y manteniendo un gobierno cercano a la gente, el alcalde Óscar Ríos encabezó una intensa jornada de trabajo en Nueva Rosita, enfocada en atender de manera directa las principales necesidades de la ciudadanía en materia de vialidades, salud, educación e imagen urbana.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial y mejorar la movilidad, supervisó los avances de la obra de pavimento con concreto hidráulico en la calle Colón de la colonia Sarabia, donde además dialogó con vecinos para informarles sobre el progreso de esta importante obra que se realiza en equipo con el Gobierno del Estado.

De igual forma, se llevaron a cabo trabajos de mejoramiento de vialidades en zonas de alto tráfico vehicular, atendiendo peticiones ciudadanas que durante años demandaban mejores condiciones para transitar de manera más segura y eficiente.

En atención a reportes relacionados con la salud pública y el bienestar de las familias, el Gobierno Municipal también realizó labores de reparación de drenaje entre la calle Bellavista y calle Futura. Asimismo, frente a la Casa de la Cultura María del Pilar Tijerina de Guadiana se solucionó una problemática de drenaje y posteriormente se mejoró la vialidad con concreto hidráulico, brindando mejores condiciones de movilidad e imagen urbana en este importante sector.

La educación también fue una prioridad dentro de esta jornada, al supervisarse labores de limpieza en el interior y exterior de la Escuela Secundaria Técnica No. 51 Julio Galán Romo, dando respuesta directa a solicitudes hechas por padres de familia, directivos y alumnos del plantel.

Las acciones emprendidas reflejan un trabajo coordinado y con rumbo, priorizando las necesidades reales de la ciudadanía y dando atención inmediata a temas que impactan directamente en la calidad de vida de las familias de San Juan de Sabinas.