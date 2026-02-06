Tres lesionados Causa embarazada carambola en el Salinas

FRONTERA, COAH.— Un aparatoso choque múltiple se registró la mañana de este viernes sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, luego de que una conductora en estado de gestación presuntamente se atravesó sin precaución, provocando una carambola que movilizó a cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad.

El percance ocurrió cerca de las 07:00 horas, a la altura del tramo comprendido entre las calles Altamirano y Ayutla, donde se concentró la movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera, Policía Municipal y Policía Estatal Coahuila.

El accidente y sus consecuencias

De acuerdo con el informe preliminar, la presunta responsable fue identificada como Nubia Martínez, de 36 años de edad, vecina de la colonia Aviación, quien conducía un Mitsubishi Lancer negro. Al incorporarse al Libramiento habría quitado el derecho de vía, atravesándose al paso de una Nissan NP300 roja modelo 2023, manejada por Delfino Estrada Morales.

Tras el primer impacto, la cadena de choques continuó: la unidad afectada se proyectó contra un Ford sedán verde conducido por Luis Alfonso Rodríguez Trejo, de 40 años, y éste a su vez fue empujado contra una camioneta Ford F-150 guinda, al volante de Jorge Humberto Villarreal Méndez.

Atención a los involucrados

Socorristas brindaron atención en el lugar a los conductores involucrados. Paramédicos auxiliaron al conductor de la F-150, mientras que bomberos atendieron a otro de los participantes. La mujer embarazada fue trasladada a un hospital para valoración médica y descartar riesgos para ella y su bebé.

Debido a los vehículos siniestrados, la circulación se vio afectada durante varios minutos, mientras oficiales abanderaron la zona para prevenir otro percance. Oficiales de la Policía Estatal realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Al concluir las diligencias, varias grúas remolcaron las unidades dañadas a un corralón, donde quedaron a disposición de la autoridad.