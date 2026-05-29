San Buenaventura tendrá nueva clínica del ISSSTE con telemedicina para derechohabientes

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La nueva clínica del ISSSTE que comenzará operaciones en próximos días en San Buenaventura contará con equipamiento para implementar el servicio de telemedicina, beneficio que permitirá a los derechohabientes recibir atención de especialistas sin necesidad de trasladarse hasta Saltillo.

Durante una manifestación de celebración realizada por integrantes de la Sección 5 del SNTE, Ernesto Moreno Medina, secretario de Previsión Social, destacó que este nuevo modelo médico representa un avance importante para los trabajadores de la educación de la región Centro-Desierto.

"La información que les podemos dar nosotros es que oficialmente esta clínica empieza a funcionar en próximos días. El día de hoy estamos aquí con un motivo de manifestación, pero una manifestación de fiesta, de alegría, de entusiasmo, porque esta clínica se apertura", expresó.

El dirigente sindical explicó que anteriormente solamente se contaba con un médico en una oficina de la Sección 5, mientras que ahora se tendrá una unidad médica con alrededor de 13 trabajadores y equipo moderno para ampliar los servicios.

"Eso va a ayudar mucho porque tendremos compañeros que no tendrán la necesidad de ir a Saltillo con el especialista, sino desde aquí mismo serán atendidos", añadió sobre el sistema de telemedicina que próximamente será habilitado.

La clínica ofrecerá atención de primer nivel con servicios de medicina familiar, geriatría y odontología, además de la futura conexión con especialistas a distancia mediante plataformas digitales.

El profesor César Uriel Mata, coordinador de la Región 4 de San Buenaventura, señaló que esta obra beneficiará principalmente a maestros y derechohabientes de municipios como San Buenaventura, Nadadores, Lamadrid y Ocampo.

De acuerdo con los representantes sindicales, a partir del próximo lunes iniciará la etapa de entrenamiento y organización interna para comenzar formalmente la atención médica.