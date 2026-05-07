ISSSTE inaugurará nueva clínica en San Buenaventura: Juan Carlos Villa

La nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del ISSSTE en San Buenaventura será inaugurada durante este mes de mayo, informó el subdirector de la Clínica ISSSTE, Juan Carlos Villa, quien destacó que ya inició el proceso de contratación de personal médico, de enfermería y administrativo.

Se trata de un proyecto que llevaba varios años en desarrollo, pero que finalmente ya se encuentra concluido, quedando únicamente pendientes algunos procesos administrativos para su apertura oficial. "Va a ser de gran apoyo para toda el área de San Buenaventura, Nadadores, Sacramento y hasta Lamadrid, para todos los derechohabientes que tenemos en esa región", señaló.

Aunque aún no se confirma la fecha exacta de inauguración, Villa indicó que se prevé que ocurra en el transcurso de mayo, una vez que se concluyan los detalles finales.

En cuanto al personal, aclaró que no se trata de un traslado desde otras clínicas, sino de trabajadores que ya forman parte de la bolsa laboral del ISSSTE, algunos de los cuales ya han sido contratados para integrarse a esta nueva unidad.

Detalló que en total se contempla una plantilla de 13 personas, quienes brindarán atención de lunes a viernes en un horario de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche, con servicios de medicina general, odontología y geriatría.

El subdirector subrayó que la apertura de esta clínica permitirá mejorar la atención a más de 3 mil derechohabientes de la zona, quienes actualmente reciben servicio en un Centro de Atención Primaria (CAP), pero sin cobertura completa.

Con la nueva UMF, dijo, se fortalecerá la calidad del servicio médico y se contribuirá a disminuir la carga de trabajo en otras clínicas de la región.