Arranca ruta RS716 hacia zona hospitalaria

SALTILLO, Coahuila.- A partir de este miércoles 6 de mayo entrará en operación la nueva ruta alimentadora RS716, un servicio de transporte público diseñado para mejorar la movilidad hacia el sector hospitalario de la ciudad, informó Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.

La nueva ruta iniciará operaciones a las 5:30 de la mañana y tendrá su último despacho a las 9:30 de la noche, con un recorrido de oriente a poniente que, a diferencia de otras rutas, cruzará por el centro de la ciudad.

La nueva ruta RS716 comenzará a operar el 6 de mayo

Su objetivo principal es facilitar el traslado de usuarios, especialmente de ciertos grupos de edad, hacia el clúster hospitalario ubicado en las inmediaciones del Centro Metropolitano y el Parque Las Maravillas.

Este corredor conecta puntos clave como el Instituto Mexicano del Seguro Social, hospitales estatales, el CRIT y clínicas ubicadas sobre la calle Pérez Treviño, lo que permitirá a los usuarios llegar a estos destinos sin necesidad de realizar transbordos, como ocurre actualmente.

El recorrido abarcará desde Colinas de Santiago, en la parte alta de Loma Linda, hasta la zona conocida como La Minita, atravesando la ciudad de forma transversal. Con ello, se busca consolidar una red más eficiente que complemente las rutas existentes, principalmente aquellas que operan de norte a sur.

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Detalles de la operación de la ruta RS716

De la Rosa explicó que esta es la tercera ruta con trayecto transversal en Saltillo y forma parte de un plan integral para construir una red tipo "cuadrícula", que facilite los desplazamientos entre distintos puntos de la ciudad. Adelantó que se contempla implementar más rutas similares en el futuro.

A diferencia del programa "Aquí Vamos Gratis", esta nueva ruta forma parte del esquema de rutas alimentadoras con tarifa regular, que busca reactivar el sistema de transporte público mediante un rediseño basado en la demanda y en la colaboración con concesionarios.

Las tarifas serán de 15 pesos la general, 13 pesos con credencial, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y gratuita para personas con discapacidad.

Tarifas y frecuencia de la nueva ruta

En cuanto a la operación, el funcionario señaló que el recorrido completo tendrá una duración estimada de entre una hora con 20 minutos y una hora con 30 minutos. Para garantizar la frecuencia del servicio, que será de entre 20 y 25 minutos, la ruta iniciará con 16 unidades en circulación.

Finalmente, destacó que, aunque existen modelos de planeación, será la operación real la que permitirá ajustar detalles para optimizar el servicio conforme a las necesidades de los usuarios.