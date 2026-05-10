Encuentran sano y salvo a joven desaparecido

SALTILLO, COAH. - Luego de permanecer varios días desaparecido, el adolescente Francisco Alejandro Escareño Camarillo, de 15 años, fue localizado con vida en el municipio de Ramos Arizpe, informó la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila. Tras ser ubicado, el menor fue presentado ante las autoridades correspondientes para recibir atención y garantizar su protección. De manera extraoficial, trascendió que el joven se encontraba resguardado en un domicilio, sitio donde finalmente las autoridades lograron encontrarlo. Francisco Alejandro había sido reportado como desaparecido desde el pasado 3 de mayo, luego de perder comunicación con su familia alrededor de las 15:00 horas. Antes de ello, el adolescente informó a su madre, María Camarillo, que acudiría a reunirse con una persona que conoció a través de Facebook, encuentro que sería la primera vez que tendrían en persona. Familiares señalaron que el joven mantenía contacto desde hacía aproximadamente tres meses con una supuesta jovencita, sin que hasta ese momento se hubieran visto físicamente. Incluso, comentaron que el adolescente había comprado flores para llevarlas a la cita. De acuerdo con las declaraciones de la madre, durante ese día el menor le avisó constantemente sobre los cambios en el punto de reunión, ya que la otra persona habría modificado el lugar de encuentro en al menos tres ocasiones. Horas más tarde, Francisco Alejandro notificó a su familia que apagaría su teléfono celular y, desde entonces, se desconocía su ubicación hasta su reciente localización. La Fiscalía destacó la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos, al señalar que la difusión de información y los reportes oportunos son fundamentales para agilizar las labores de búsqueda y localizar a personas desaparecidas en el menor tiempo posible.