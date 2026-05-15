Nueve víctimas fatales por autolesión en la región carbonífera en 2026

Sabinas, Coahuila.- El delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó el fallecimiento de un hombre identificado como Edgar Uriel N, de 30 años de edad, quien fue localizado sin vida en el patio de su domicilio en la colonia Mina 7 de Nueva Rosita, Coahuila.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre fue encontrado suspendido de un árbol dentro de su vivienda, por lo que corporaciones de seguridad y personal de servicios periciales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

El funcionario estatal indicó que la víctima tenía su domicilio en la mencionada colonia de Nueva Rosita y que, tras las primeras investigaciones, se confirmó que se trató de un caso de suicidio, por lo que el cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley.

Con este hecho, suman ya nueve casos de suicidio registrados en la región carbonífera en lo que va del año. De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía, cinco de los casos corresponden al municipio de Múzquiz, tres al municipio de Sabinas y uno más en Nueva Rosita.

Autoridades reiteraron el llamado a la población para atender oportunamente problemas emocionales o de salud mental, así como buscar apoyo profesional y familiar ante situaciones de crisis, al considerar que la prevención y la atención psicológica son fundamentales para evitar este tipo de tragedias.