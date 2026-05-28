Imparten conferencia 'Nuevas Masculinidades'

NUEVA ROSITA, COAH.- La Secretaría de las Mujeres llevó a cabo la conferencia 'Nuevas Masculinidades' en el salón de usos múltiples del Sistema DIF Municipal de San Juan de Sabinas.

El evento contó con la participación de la maestra Argentina Orta Dávila, directora de la Unidad de Igualdad Sustantiva y de Unidades de Género, quien compartió su experiencia en la promoción de espacios de diálogo y capacitación en torno a masculinidades positivas además de la presencia del licenciado Francisco Javier Mancillas González, titular de la Unidad de Programas Federales de la Secretaría de las Mujeres en Coahuila.

Durante su intervención, Orta Dávila destacó la importancia de generar estrategias de prevención a la violencia e impulsar conversatorios y foros que fortalezcan el empoderamiento femenino.

Señaló que, este tipo de conferencias son esenciales para construir en nuevas formas de pensar y actuar en la sociedad.

¿Qué temas se abordaron en la conferencia?

La conferencia aborda temas clave como: la deconstrucción de estereotipos: Cuestionar el modelo de masculinidad tradicional 'machismo' o masculinidad hegemónica que impone a los hombres ser proveedores rígidos, agresivos y emocionalmente distantes.

También la expresión emocional: Enseñar que es válido mostrar vulnerabilidad, gestionar las emociones de forma sana y expresar afecto sin ser juzgados.

La corresponsabilidad: Fomentar la participación activa de los hombres en las labores del hogar, la crianza de los hijos y el cuidado familiar, en igualdad de condiciones.

Además, la prevención de la violencia: Reconocer cómo ciertas actitudes patriarcales son la raíz de la violencia y fomentar relaciones respetuosas, sanas y libres de agresiones.

Reflexiones sobre la necesidad de nuevas masculinidades

El encuentro abrió un espacio de reflexión sobre la necesidad de transformar patrones culturales y fomentar relaciones más equitativas entre hombres y mujeres.

La ponente subrayó que estas acciones contribuyen a la construcción de una sociedad más incluyente y libre de violencia, donde se promueva el respeto y la igualdad.

Finalmente, las autoridades presentes, coincidieron en que este tipo de actividades fortalecen el trabajo institucional y comunitario, reafirmando el compromiso del municipio y del Gobierno Estatal en impulsar políticas públicas que favorezcan la convivencia armónica y el bienestar social.

Cabe señalar, en representación del alcalde Oscar Ríos Ramírez, asistió el director del DIF Municipal, licenciado Alberto Berrones Aguilar; maestra Griselda Rodríguez de los Santos, titular de la Secretaría de las Mujeres en la Región Carbonífera, la licenciada Yolanda Garza González, síndica de mayoría y comisionada de Hacienda y Salud Pública del Republicano Ayuntamiento además de la maestra Angélica Solís de la Instancia Municipal de la Mujer en el Municipio de San Juan de Sabinas.