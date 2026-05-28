Avanza Fiscalía en investigación Por presunto abuso sexual a menor

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó sobre el avance en la carpeta de investigación relacionada con un presunto caso de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad en esta ciudad.

El servidor público destacó que, se trabaja de manera coordinada con la Policía Especializada en Delitos Cometidos contra la Mujer, las Niñas y los Niños, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar justicia para la víctima.

La Fiscalía trabaja con la Policía Especializada para esclarecer el caso.

Garduño Guzmán explicó que, la presentación de la denuncia permitió que agentes del Ministerio Público, junto con servicios periciales y la Agencia de Investigación Criminal Especializada, iniciaran las diligencias correspondientes.

Estas acciones buscan integrar de manera exhaustiva la carpeta de investigación y establecer responsabilidades conforme a los datos de prueba que se obtengan.

El delegado precisó que se ha brindado atención a la madre de la víctima en dos ocasiones, además de ofrecer apoyo psicológico a la menor afectada, cuyos datos personales se mantienen en reserva por razones de seguridad y protección.

Se han realizado entrevistas y se brinda apoyo psicológico a la víctima.

Añadió que mañana viernes, se realizará una tercera entrevista con la finalidad de fortalecer la carpeta y dar exhaustividad al proceso, fincando eventualmente las responsabilidades legales que correspondan.

La familia de la parte afectada, ha exigido que la investigación sea completa, imparcial y exhaustiva, con el fin de que se finquen las responsabilidades legales a las que haya lugar.

La Fiscalía a su vez, reiteró el compromiso de atender la denuncia con seriedad y sensibilidad, garantizando el acceso a la justicia y la protección de los derechos de la víctima.

La familia exige una investigación exhaustiva y un proceso legal justo.

Finalmente, Garduño Guzmán subrayó que este proceso es independiente de los trámites administrativos que pueda llevar la Secretaría de Educación, ya que en el ámbito penal lo que se analiza es la conducta típica y la obtención de pruebas suficientes para su exposición ante un Juez de Control, con miras a una eventual vinculación a proceso.