Cuatro Ciénegas recibe nuevas patrullas para fortalecer seguridad

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde Víctor Leija Vega anunció que el municipio recibirá tres nuevas patrullas, enviadas por el gobierno federal, las cuales se sumarán a las siete ya existentes en la corporación de Seguridad Pública.

El edil destacó que estas unidades llegarán a más tardar en noviembre y forman parte de las gestiones realizadas para blindar al Pueblo Mágico contra la inseguridad. 'Es precisamente porque le hemos apostado al tema de seguridad en Cuatro Ciénegas, y por tal motivo se ha logrado que el gobierno federal envíe esas unidades', señaló.

Además de la flotilla vehicular, Leija Vega informó que cinco cadetes se encuentran en la academia de policía y, en pocas semanas, se incorporarán a la corporación municipal. 'Con ellos reforzaremos la plantilla de seguridad pública, que actualmente ya se encuentra completa', apuntó.

En materia de vigilancia tecnológica, el alcalde adelantó que se instalarán 10 cámaras más en puntos estratégicos de la ciudad, con lo que se alcanzará un total de 20 dispositivos de monitoreo. Esta ampliación representará una inversión cercana al medio millón de pesos.

Víctor Leija subrayó que, desde el inicio de su administración, se han implementado operativos de ataque constante y prevención del delito, acciones que ahora se verán fortalecidas con estas nuevas unidades y herramientas tecnológicas.