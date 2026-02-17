Indignación en Melchor Múzquiz tras ataque a menor

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La noche del pasado lunes se registró un violento ataque contra un menor de edad en el barrio La Gloria. El adolescente, identificado como Jesús N., fue agredido por un grupo de jóvenes mientras se dirigía hacia el sector Oriente, informó la coordinadora de la Cruz Roja Mexicana, Silvia Contreras Daniel.

De acuerdo con el reporte, vecinos del lugar se comunicaron vía telefónica con la benemérita institución para preguntar si había un médico disponible en el Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", ya que trasladaban a una persona lesionada. La llamada permitió activar la atención inmediata para el estudiante.

Los socorristas recibieron al menor en la base y procedieron a brindarle atención prehospitalaria. Jesús, de 14 años, presentaba una herida en el cráneo que requería sutura, por lo que fue estabilizado antes de ser canalizado para recibir tratamiento especializado.

Testigos señalaron que la víctima se dirigía a visitar a una amiga cuando fue interceptado por varios sujetos que, al no reconocerlo, comenzaron a golpearlo con piedras. La agresión dejó al menor con lesiones en la cabeza, generando alarma entre los habitantes del sector.

Las autoridades policiacas ya investigan el caso para dar con los responsables de este ataque, que ha causado gran indignación en la comunidad.