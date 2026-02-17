Múzquiz se prepara para el Congreso de las Familias

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Parroquia Santa Rosa, a través del padre Hermeregildo Villalpando Gómez, anunció la realización de dos eventos de gran relevancia para la comunidad católica de la Región Carbonífera.

El primero de ellos tendrá lugar el próximo domingo 22 de febrero, cuando Múzquiz sea sede regional del Congreso de las Familias a nivel Diocesano, contando con la presencia del Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola.

El sacerdote informó que el encuentro se desarrollará en las instalaciones del Club de Leones, iniciando a las 08:30 horas. En punto de las 09:00 horas se celebrará la misa solemne presidida por el Obispo, a la cual se invita a toda la ciudadanía, con el propósito de fortalecer los lazos familiares y espirituales en la región, además de realizar una serie de dinámicas familiares.

El segundo evento está programado para el 1 de marzo, fecha en la que se conmemorará el Día de la Familia. Las actividades comenzarán con una marcha que partirá de la calle Presidente Juárez esquina con 5 de febrero, a las 18:00 horas, en la que se espera la participación de familias completas, asociaciones y grupos parroquiales.

Como parte de esta celebración, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola también oficiará la liturgia dirigida a todos los asistentes, reforzando el mensaje de unidad y valores familiares que la Iglesia busca promover en la comunidad.

El padre Hermeregildo Villalpando Gómez destacó que ambos eventos representan una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, además de fortalecer la fe y la convivencia comunitaria en Múzquiz y la región.