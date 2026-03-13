Gabriel Vázquez Ramírez toma cargo de seguridad pública en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y el Cabildo de Frontera aprobaron la designación de Gabriel Vázquez Ramírez como nuevo Director de Seguridad Pública Municipal, durante la trigésima séptima sesión extraordinaria de Cabildo, en cumplimiento con los lineamientos de coordinación del Mando Único en el Estado de Coahuila.

El nuevo titular releva en el cargo al licenciado Fernando González Dodero, como parte de la rotación estratégica de mandos impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para fortalecer la operatividad de las corporaciones municipales. Tras la aprobación del Cabildo, la alcaldesa tomó la protesta de ley a Vázquez Ramírez en la Sala de Cabildo, donde asumió formalmente las responsabilidades del cargo y su representación en los distintos comités y consejos en materia de seguridad.

La administración municipal destacó que esta designación responde a la estrategia estatal de coordinación en materia de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer la operatividad policial, la proximidad social y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

Asimismo, se reiteró que el municipio continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para mantener la estrategia de seguridad que ha permitido a Coahuila posicionarse entre las entidades con mejores indicadores en la materia.

El nuevo director trabajará bajo los lineamientos del Mando Único, reforzando los esquemas de vigilancia por cuadrantes y la atención cercana a la ciudadanía, garantizando que la operatividad de la corporación se mantenga activa y coordinada.

Finalmente, el Gobierno Municipal subrayó que la seguridad es una tarea permanente que requiere coordinación entre los tres niveles de gobierno, por lo que este relevo institucional se realizó de manera ordenada, asegurando la continuidad de las acciones para proteger a las familias de Frontera.