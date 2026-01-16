Nuevo hogar para doña Josefina y doña Mercedes tras incendio en Cuatro Ciénegas

"Hoy es un día muy importante para doña Josefina y doña Mercedes. Reciben las llaves de su cuartito nuevo, pero también reciben la certeza de que no están solas. En agosto del año pasado, lamentablemente, sufrieron un incendio que les arrebató parte de su patrimonio, y desde ese momento hicimos el compromiso de apoyarlas para que contaran con un lugar digno, seguro y en buenas condiciones para vivir", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega deseó que este nuevo hogar sea un espacio lleno de armonía, paz y amor, donde prevalezca siempre la comprensión y la unión familiar, recordando que el bienestar de las personas es el centro de las decisiones de su gobierno.

La obra fue realizada con recursos destinados a infraestructura social, atendiendo una necesidad prioritaria de estas dos ciudadanas que, por causas ajenas a su voluntad, vieron afectado el espacio que habitaban. Esta entrega forma parte de los trabajos desarrollados mediante el Fondo de Infraestructura Social Municipal, a través del cual se contempla la construcción de cinco cuartos habitación, dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad que requieren atención inmediata.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantenerse cercano a la gente, brindando apoyo oportuno, acompañamiento solidario y soluciones reales a quienes más lo necesitan, construyendo así una comunidad más justa y con mejores condiciones de vida.