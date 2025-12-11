En Sabinas Manifiestan apoyo a anexo "Mano con Mano"

SABINAS, COAH.- Un grupo de personas se congregó este jueves a las afueras del anexo "Mano con Mano" para manifestar su respaldo a Emiliano N, encargado del centro de rehabilitación, quien fue detenido junto a tres colaboradores más tras la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía.

La indagatoria se originó a raíz de un presunto hecho de violencia ocurrido dentro del establecimiento, en el que un menor de edad resultó gravemente herido.

Manifestación en apoyo a Emiliano N

Los manifestantes, en su mayoría familiares de personas que han sido atendidas en el centro, exigieron el esclarecimiento de los hechos y pidieron que no se cierre el anexo, al que consideran una alternativa vital para quienes luchan contra las adicciones.

"Sería lamentable que cerraran sus puertas, mi hija ha mostrado cambios para bien y siempre ha recibido excelente trato", expresó Esthela Rodríguez, madre de una joven que fue atendida en el lugar.

Testimonios de apoyo

Entre los testimonios de apoyo, destacó el de Edgar Alberto N, quien relató cómo su paso por "Mano con Mano" le permitió reconstruir su vida.

"Gracias a la atención que recibí, logré recuperar a mi familia y convertirme en una persona de bien. Hoy quiero seguir acudiendo al centro para compartir mi testimonio y ayudar a otros", afirmó.

El caso ha generado opiniones divididas en la comunidad, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades en el incidente que dejó a un menor lesionado.

Estado del centro de rehabilitación

Por ahora, el centro que alberga a más de 80 personas, además de mujeres que son atendidas en otra área, permanece bajo observación.

Los asistentes a la manifestación reiteraron su confianza en Emiliano N, a quien describen como un guía comprometido con la recuperación de jóvenes en situación de riesgo.

"En ese lugar encontré la ayuda emocional y moral que necesitaba. Le debo mucho a Emiliano", concluyó Edgar Alberto.