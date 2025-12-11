En sucursal bancaria Se desvanece embarazada

MONCLOVA, COAH.— Una mujer con cinco meses de gestación provocó la inmediata movilización de corporaciones de auxilio y autoridades la mañana de este jueves, luego de desvanecerse al interior de una sucursal bancaria ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Guadalupe.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:50 horas, cuando empleados y clientes del banco Banamex, localizado en la esquina con la avenida Monterrey, solicitaron ayuda al 911 al ver que una mujer se desplomó mientras esperaba ser atendida.

Al arribar los policías municipales, encontraron a Juanita Esmeralda Castañeda López, de 33 años, consciente, pero aún desorientada y con visibles síntomas de malestar.

La mujer explicó que repentinamente comenzó a ver borroso, sintió hormigueo en las manos y un fuerte dolor de cabeza que la hizo perder el conocimiento. Además, reportó dolor abdominal, lo que incrementó la preocupación de quienes se encontraban en el lugar.

Paramédicos de Cruz Roja se hicieron cargo de la situación y confirmaron que la mujer se encontraba hiperventilando al momento de su atención inicial. Tras estabilizarla, decidieron trasladarla al Hospital San José para una valoración más completa, tanto de su estado como del bienestar del bebé.

Los presentes señalaron que los momentos posteriores al desmayo generaron tensión entre los clientes, quienes rápidamente alertaron a los cuerpos de emergencia para evitar una tragedia.