Reglamento del nuevo Panteón Municipal en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través de la Sindicatura, avanza en la atención y ordenamiento del nuevo Panteón Municipal, ubicado frente al camposanto El Refugio.

La síndica municipal, maestra Ana Irma Ramírez Terrazas, informó que este nuevo espacio, anexo al Panteón El Refugio, cuenta con una superficie total de 3,822.54 metros cuadrados, en la cual se habilitarán 300 lotes funerarios disponibles para la ciudadanía.

Explicó que, conforme a la reglamentación aprobada y enviada al Congreso del Estado para su publicación en el Diario Oficial, cada persona solo podrá adquirir un lote, con el objetivo de garantizar espacios suficientes y un uso ordenado del panteón.

Detalló que el reglamento establece que únicamente se permitirá la construcción de lápidas o placas, quedando prohibida la edificación de capillas o criptas, lo que permitirá una mejor distribución del espacio y evitará la saturación del área.

La síndica también hizo un llamado a las personas que cuentan con lotes en el panteón antiguo, ya que muchos de estos espacios tienen propietario pero se encuentran abandonados y cubiertos de maleza, lo que genera una mala imagen y afecta a quienes sí mantienen limpios sus terrenos.

"Que un espacio se vea vacío o descuidado no significa que no tenga dueño. Invitamos a quienes cuentan con un lote a que lo limpien y lo mantengan en condiciones dignas", expresó.

Reconoció que en el panteón antiguo no existe un padrón completo de propietarios, ya que solo se cuenta con registros básicos sin datos de contacto. Sin embargo, destacó que en el nuevo panteón se está implementando un control adecuado, con un croquis bien definido y un registro que incluirá nombre, teléfono y datos personales de cada propietario, lo que permitirá una mejor administración y orden en el futuro.

Finalmente, subrayó que la creación de este nuevo panteón responde a la necesidad de contar con más espacios, pero también a la importancia de mejorar la imagen, el orden y el respeto en los lugares destinados al descanso de los seres queridos.