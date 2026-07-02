Víctor Leija entrega nuevo pozo de agua en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El alcalde Víctor Manuel Leija Vega entregó el nuevo pozo de agua en el ejido Madero, con el que se busca fortalecer el abastecimiento del vital líquido y atender una de las principales demandas históricas de la comunidad.

La obra fue presentada como un compromiso cumplido por la administración municipal, al tratarse de una petición que durante años había sido planteada por los habitantes del ejido.

Durante el acto, el presidente municipal afirmó que garantizar el acceso al agua potable es una prioridad de su gobierno, especialmente en las comunidades rurales, donde la infraestructura hidráulica representa un factor clave para el desarrollo y el bienestar.

Acompañado por integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y habitantes de la comunidad, Leija Vega destacó que su administración impulsa obras de infraestructura básica que responden a las necesidades ciudadanas y buscan generar beneficios permanentes.

El edil reiteró que el Gobierno Municipal mantiene un manejo responsable de los recursos públicos, orientado a proyectos que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

Vecinos del ejido Madero expresaron su satisfacción por la conclusión del pozo, al señalar que durante años fue una de las principales solicitudes de la comunidad y reconocieron la disposición de las autoridades para atenderla.

La nueva infraestructura permitirá mejorar el suministro de agua en la localidad, brindar mayor certeza a las familias y fortalecer las condiciones de salud, desarrollo y bienestar en la zona.

El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas afirmó que continuará impulsando obras de alto impacto social y dando seguimiento a las solicitudes ciudadanas para mejorar los servicios básicos en el municipio.