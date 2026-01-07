En todo Coahuila Lanza iglesia llamado a la unidad y la fe en feligreses

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - En el marco del inicio del nuevo año 2026, el presbítero Eduardo Veles Hernández, de la parroquia "Sagrado Corazón" de la comunidad de San Carlos, exhortó a los coahuilenses a vivir en unidad, armonía y paz.

Durante su estadía en el Municipio de Múzquiz, en su mensaje el sacerdote destacó la importancia de renovar propósitos y compromisos personales y comunitarios para construir una sociedad más solidaria y fraterna. "Siempre es ocasión del nuevo año para fijarse y realizar nuevos propósitos, nuevos deseos de mejorar lo más que se pueda en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad", expresó el párroco, invitando a los fieles a seguir adelante con esperanza y a fortalecer su fe como base para el cambio social.

El mensaje de unidad y paz en Múzquiz

Veles Hernández subrayó que el 2026 traerá consigo diversos retos para la Iglesia, los cuales deberán enfrentarse con cercanía y compromiso hacia la comunidad. Retomando las palabras del Papa Francisco, el entrevistado dijo "hay que ser pastores con olor a oveja, es decir, estar presentes entre su gente, brindando consuelo y apoyo espiritual a quienes atraviesan momentos difíciles".

Asimismo, agradeció el respaldo constante de Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, cuyo liderazgo —dijo— ha sido fundamental para el fortalecimiento de las parroquias y el desarrollo de nuevos proyectos pastorales. "Seguimos trabajando fuertemente con su apoyo, lo cual es muy importante para nosotros y para toda la comunidad", afirmó.

Proyectos pastorales para el 2026

Finalmente, el sacerdote adelantó que este año se pondrán en marcha diversos planes y proyectos que serán anunciados próximamente por el Obispo. No obstante, enfatizó que el eje central de todas las acciones será promover la unidad, la paz y la convivencia entre los ciudadanos, buscando siempre un mayor acercamiento a Dios y una respuesta más comprometida con las necesidades de la sociedad.