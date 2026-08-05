Gobierno Municipal de San Buenaventura inicia instalación de semáforos

San Buenaventura, Coah. – Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y mejorar la movilidad en uno de los cruces con mayor afluencia vehicular, el Gobierno Municipal de San Buenaventura inició los trabajos para la instalación de nuevos semáforos en la intersección de las calles Vicente Guerrero y Francisco Ignacio Madero.

Las labores comenzaron con la construcción de las bases de concreto (dados) que sostendrán los arbotantes del sistema de semaforización. Esta etapa incluye la fabricación de pozos y estructuras que brindarán estabilidad a la infraestructura.

Posteriormente se llevará a cabo la instalación de los arbotantes y sus brazos, para dar paso a la colocación del cableado, luminarias y la programación de los equipos, trabajos que estarán a cargo del Departamento de Alumbrado Público.

Debido a que se trata de una zona de alta circulación, el Departamento de Vialidad brinda apoyo permanente durante la ejecución de la obra, implementando medidas de seguridad para proteger tanto a los trabajadores como a los automovilistas y peatones.

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre las distintas dependencias municipales para ofrecer vialidades más seguras, ordenadas y eficientes para beneficio de la ciudadanía.

En este proyecto participan de manera conjunta el director de Obras Públicas, Julio Ríos; el director de Alumbrado Público, Audón Gutiérrez; y el director de Vialidad, Jesús Garza, quienes supervisan el desarrollo de la obra para garantizar su correcta ejecución y pronta conclusión.