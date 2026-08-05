Giran orden de aprehensión por multihomicidio

Saltillo, Coahuila.- La Fiscalía General del Estado informó que un juez libró una orden de aprehensión en contra de Chad N, señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio y homicidio calificado, dentro de la Causa Penal 547/2026JEVF, relacionada con el multihomicidio ocurrido en Saltillo.

De acuerdo con la actualización emitida por la dependencia, la orden será cumplimentada de manera inmediata y el imputado será trasladado en las próximas horas a la capital coahuilense, donde será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere para el desarrollo del proceso penal correspondiente.

La Fiscalía indicó que continuará informando sobre el avance del procedimiento a través de sus canales oficiales, conforme lo permitan las diligencias judiciales.

En cuanto al menor de edad localizado tras los hechos, la dependencia reiteró que la protección de las infancias es una prioridad, por lo que desde el primer momento quedó bajo el acompañamiento de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Actualmente, el niño permanece bajo resguardo de dicha institución y será trasladado a la ciudad de Saltillo en compañía de personal de la PRONNIF y de un familiar, a fin de garantizar su protección y atención integral.