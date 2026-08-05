Instituto Electoral de Coahuila mantiene financiamiento a México Avante

SALTILLO, COAH.- El partido político local México Avante mantiene su derecho a recibir financiamiento público mientras continúa el procedimiento de pérdida de registro y liquidación, informó Marco Yeverino, consejero electoral y presidente de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

El funcionario explicó que el instituto político se encuentra actualmente en la fase preventiva del procedimiento, por lo que aún conserva su registro y los derechos que la legislación le otorga, entre ellos el acceso a recursos públicos.

Precisó que, durante esta etapa, el financiamiento se administra mediante una cuenta mancomunada y bajo supervisión de la autoridad electoral, con el propósito de garantizar que los recursos se destinen exclusivamente a cubrir los gastos indispensables para el funcionamiento del partido.

Entre los conceptos autorizados para ejercer esos recursos se encuentran el pago de salarios, rentas, adeudos y otros gastos corrientes mientras se desarrolla el procedimiento de liquidación.

Yeverino señaló que el financiamiento público dejará de entregarse únicamente cuando quede firme la cancelación del registro de México Avante, ya que será en ese momento cuando el partido pierda de manera definitiva sus derechos como instituto político.

Respecto a la duración del procedimiento, explicó que la legislación no establece un plazo determinado para su conclusión, por lo que el proceso permanecerá abierto hasta que se agoten todas las etapas previstas y se emitan las resoluciones correspondientes.

Añadió que el objetivo del Instituto Electoral de Coahuila es desahogar el procedimiento en un tiempo razonable, garantizando el cumplimiento de cada una de las fases conforme a la normatividad aplicable.

En otro tema, el consejero recordó que los partidos políticos de nueva creación únicamente reciben la parte del financiamiento público que se distribuye de manera igualitaria entre los institutos políticos, debido a que aún no han participado en un proceso electoral.

Explicó que será hasta la siguiente elección cuando estas fuerzas políticas puedan acceder al financiamiento ordinario, para actividades específicas y gastos de campaña con base en el porcentaje de votación que obtengan.