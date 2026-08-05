Espacio DIF en Saltillo: atención médica gratuita para la comunidad

Saltillo, Coah.- Gracias al programa Participa Saltillo en el que las y los ciudadanos proponen obras para su sector, el alcalde Javier Díaz González arrancó la construcción de un consultorio médico en la colonia Morelos, que será un nuevo Espacio DIF para atender a la población que más lo requiere.

Acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el presidente municipal mencionó que este fue el proyecto que más votos tuvo en el sector oriente y que se implementará a través del Presupuesto Participativo Saltillo 2026.

"Hoy estamos arrancando una obra trascendental y de mucha importancia para este sector de Saltillo: un Espacio DIF, que le va a dar la posibilidad a los vecinos de poder tener atención médica y psicología, y sepan que gracias a la colaboración del DIF Saltillo con Farmacias del Ahorro los medicamentos del cuadro básico son totalmente gratis", dijo el alcalde.

Javier Díaz destacó que este nuevo Espacio DIF, que será posible gracias a que la misma ciudadanía lo propuso, lo votó y resultó ganador, contará con instalaciones accesibles y funcionales para brindar atención de calidad y se realizará con una inversión superior a un millón de pesos en una superficie de 41.8 metros.

Marimar Arroyo Peart, síndica del Municipio y diputada local electa, destacó que tanto para el alcalde Javier Díaz como para el gobernador Manolo Jiménez la salud es prioridad.

"Este gobierno es muestra de ello, porque en Saltillo se gobierna con el corazón en la mano y trabajando todos los días en equipo demostrando que cuando se escucha y se trabaja con cercanía a nuestra gente se dan estos resultados", refirió.

Por su parte, Luis Fernando López Alvarado, titular de la Contraloría Ciudadana, mencionó que este mecanismo de participación ciudadana se realiza utilizando recursos que la propia ciudadanía aporta a través del Impuesto Predial.

Detalló que este año se recibieron 239 propuestas provenientes de todos los sectores del municipio y que se tuvieron 5 mil 799 votos, lo que refleja el interés y compromiso de las y los saltillenses por mejorar su comunidad.

A nombre de las y los beneficiarios, Nancy González Moreno, agradeció al alcalde Javier Díaz por la construcción del Espacio DIF que arrancó.

"Lo pedimos, nos organizamos y los votamos en el programa Participa Saltillo y si se pudo, vamos a tener un médico cerca es un gran alivio para todos ya no vamos a tener que ir tan lejos cuando se enferme alguien. Gracias alcalde por tomarnos en cuenta, por escuchar la voz del barrio y sobre todo por cumplir su palabra", mencionó.

Durante el evento se contó además con la unidad móvil de Amor en Movimiento que brindó servicios gratuitos de salud a la ciudadanía con consultas generales, entrega de glucómetros y baumanómetros, exámenes de la vista, entrega de aparatos auditivos y servicios dentales.

En el arranque de la obra estuvieron presentes también María del Mar Treviño Garza, diputada local; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; integrantes del Comité Pro Obra; y vecinas y vecinos del sector.