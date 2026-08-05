Libertad de expresión: IEC respeta análisis del Poder Legislativo

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se mantendrá al margen del debate sobre la propuesta del Gobierno federal para regular los derechos de las audiencias, al considerar que se trata de un asunto cuya discusión corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

Así lo señaló el consejero presidente del organismo, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, quien declinó pronunciarse sobre si la iniciativa representa un riesgo para la libertad de expresión o un mecanismo de censura hacia los medios de comunicación.

Explicó que, por el momento, la propuesta se encuentra en proceso de análisis legislativo, por lo que será el Congreso de la Unión el encargado de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el contenido de la iniciativa.

Rodríguez Fuentes sostuvo que tanto el Instituto Electoral de Coahuila como el Instituto Nacional Electoral (INE) son organismos encargados de garantizar la legalidad en materia electoral, por lo que emitir una postura sobre un tema ajeno a sus atribuciones implicaría intervenir en un debate que no les corresponde. "Yo sería muy respetuoso de la autoridad competente porque el debate está en el Poder Legislativo y no veo cómo eso pueda ser parte de nuestra competencia en el tema electoral", manifestó.

Durante la entrevista también se le planteó que la libertad de expresión constituye un elemento fundamental de la vida democrática y que cualquier modificación en esa materia podría tener repercusiones en el ámbito público; sin embargo, reiteró que el análisis de la iniciativa compete únicamente al Poder Legislativo.

Asimismo, descartó que el IEC participe de manera institucional con propuestas o posicionamientos sobre la iniciativa, aunque aclaró que cada consejero, a título personal, puede expresar sus opiniones como ciudadano.

El consejero presidente reiteró que el organismo electoral respetará las determinaciones que adopten la Cámara de Diputados y el Senado de la República, al tratarse de una materia que no forma parte de la función electoral ni de las facultades legales del Instituto.