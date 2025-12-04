Indigente es hospitalizado en Monclova por hipotermia y deshidratación

Un hombre en situación de calle que permanecía en la Plaza Juárez, del sector El Pueblo, fue trasladado de emergencia al Hospital Amparo Pape de Benavides luego de que paramédicos detectaran en él síntomas de hipotermia y deshidratación.
De acuerdo con el director de Protección Civil, Pedro Alvarado, los paramédicos que acudieron a revisarlo confirmaron que presentaba condiciones que lo hacían candidato a recibir atención médica inmediata.
"Encontraron en él algunos síntomas de hipotermia y deshidratación, por lo que fue necesario llevarlo al hospital, donde actualmente está recibiendo los cuidados necesarios", informó.
El hombre —de quien no se conoce su edad ni otros datos personales debido a que no estaba consciente al momento de la valoración— fue detectado la tarde del miércoles.
Tras revisar su estado, los rescatistas decidieron su traslado urgente al Amparo Pape. "Los datos exactos ya los tiene el hospital; nosotros únicamente actuamos porque es una persona en situación de calle", señaló.
Informó también que, de un censo previo de 11 indigentes en Monclova, actualmente solo tienen ubicados a cinco, ya que se desconoce el paradero del resto, quienes posiblemente se movieron hacia otras ciudades.
Estas cinco personas permanecen bajo monitoreo constante debido a las bajas temperaturas que registra la región.
Asimismo, se reportó otro caso en la colonia Obrera Unidos, donde un hombre en situación de calle se ha negado a resguardarse en los refugios.
"Lo único que hacemos es monitorearlo y estar pendientes de que esté bien", mencionó.
Se recordó a la ciudadanía que cualquier persona vulnerable puede ser reportada al número 6-35-08-08, para que los elementos acudan y brinden atención o resguardo en caso necesario.