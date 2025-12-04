Avanza el tren Saltillo Monterrey: licitaciones y trenes

MONTERREY, México — El Gobierno Federal anunció que el proyecto ferroviario Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo ha entrado en una fase crucial con múltiples procesos de licitación que abarcan tramos de la vía y la adquisición de material rodante.

Detalles sobre las licitaciones del tren en Monterrey

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, detalló los avances durante una conferencia de prensa:

Licitaciones en la Zona Metropolitana de Monterrey

La ARTF está enfocada en dos tramos clave dentro de la zona metropolitana de Monterrey:

Tramo B (Salida Norte): Ya se recibieron propuestas para este tramo de aproximadamente 30 kilómetros hacia el norte de la ciudad.

Tramo A (Santa Catarina al Centro): Se publicará la licitación correspondiente a los primeros 18 kilómetros de acceso, que conectan Santa Catarina con el centro de Monterrey, incluyendo las estaciones y edificios auxiliares.

Adicionalmente, ya se tienen en proceso de licitación las estaciones que van desde Derramadero (Coahuila) hasta García y la entrada a Monterrey.

Progreso en la adquisición de trenes de pasajeros

El proyecto también avanza en la adquisición del material rodante:

Trenes de Pasajeros: Está en curso la licitación para la adquisición de 47 trenes de pasajeros con tracción diésel-eléctrica.

Especificaciones: Los trenes deberán alcanzar velocidades máximas de entre 160 y 200 km/h y contar con configuraciones para servicios de largo y corto itinerario, además de accesibilidad universal.

Integración Nacional: Se exige que el 65% del contenido de los trenes sea de integración nacional.

Propuestas Recibidas: El pasado miércoles, la dependencia recibió tres propuestas de fabricantes de trenes, las cuales están en proceso de evaluación técnica y económica.

El funcionario federal confirmó que la Ingeniería Básica del proyecto está concluida al 100% y que continúan los trabajos de liberación del derecho de vía en zonas ejidales y de propiedad privada. Además, se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental para todo el corredor.

Finalmente, Lajous recordó que la conexión con las nuevas líneas del Metro será esencial para integrar el servicio ferroviario interurbano con el transporte público local en la capital de Nuevo León.