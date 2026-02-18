Sari Pérez Cantú supervisa obra de interconexión hidráulica en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó una supervisión directa de la etapa final de la obra de interconexión hidráulica en la calle Herreros, ubicada en la colonia Héroe de Nacozari, acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, como parte del seguimiento a las acciones que fortalecen la infraestructura básica del municipio.

Durante el recorrido se constató la conclusión de la interconexión de la nueva línea de conducción a la red principal de SIMAS, procedimiento que marca la última etapa del proyecto. Esta fase corresponde al protocolo técnico mediante el cual el organismo operador recibe la obra y realiza la conexión definitiva para su correcta operación.

La intervención consistió en el cambio de una tubería de dos pulgadas y media a una de cuatro pulgadas, lo que permitirá mejorar el flujo y la presión del agua potable. La interconexión se efectuó de manera ágil, evitando cierres prolongados o afectaciones al suministro, con el objetivo de que el servicio continuara llegando de forma normal a los hogares.

Estas acciones son resultado de las gestiones realizadas por la edil, priorizando que las familias no enfrenten interrupciones en un servicio esencial como el agua potable, y garantizando que los trabajos se ejecuten bajo supervisión directa y coordinación interinstitucional.

De manera directa, esta obra beneficia a 63 familias de la calle Herreros, quienes ahora contarán con una red hidráulica más eficiente y confiable. Pérez Cantú reafirmó así su compromiso de seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de los fronterenses y atiendan necesidades prioritarias de la comunidad.