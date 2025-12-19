Sari Pérez Cantú inicia obra de pavimentación en Frontera para mejorar la colonia Nueva Occidental

Frontera, Coah.- Reafirmando su compromiso con mejorar la infraestructura y competitividad de la ciudad, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dio inicio a la obra de construcción de pavimentación, cordón y banquetas en la Privada Huizachal, ubicada en la colonia Nueva Occidental, atendiendo una solicitud directa de las y los vecinos del sector.

La obra contempla la construcción de 701 metros cuadrados de pavimentación asfáltica en caliente, 203 metros lineales de cordón trapezoidal y 243.60 metros cuadrados de banqueta de concreto, beneficiando de manera directa e indirecta a más de mil habitantes de esta zona de la ciudad. Con estos trabajos se garantiza una vialidad más segura, funcional y digna para peatones y automovilistas.

Durante el arranque, la alcaldesa destacó que mejorar las calles es también mejorar la vida diaria de las familias fronterenses, y subrayó que su administración mantiene una política de cercanía con la ciudadanía, escuchando las necesidades reales de las colonias y respondiendo con obras que dan orden y rumbo al crecimiento urbano.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como el trabajo coordinado con el área de Obras Públicas y el equipo de Mejora Coahuila, cuyo personal se mantiene en territorio atendiendo de manera directa las solicitudes ciudadanas y convirtiéndolas en acciones concretas.

Por su parte, vecinos beneficiarios agradecieron a la alcaldesa, al gobernador y al equipo de Obras Públicas por la gestión y ejecución de esta obra, señalando que representa mayor seguridad, mejor movilidad y un avance importante para la colonia Nueva Occidental.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Frontera reiteró su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y resultados, para que el municipio continúe avanzando con orden y rumbo en todos sus sectores.