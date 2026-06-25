Arranca Sari Pérez Cantú obra hidráulica en la colonia Sierrita

Frontera, Coahuila; 25 de junio de 2026.- Para seguir reforzando la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, encabezó el arranque de la obra de reposición de diámetro en la red de agua potable en la calle Occidental de la colonia Sierrita. Con estas acciones, la edil demuestra con hechos que cumple su palabra de fortalecer los servicios primarios en los sectores que más lo requieren.

El proyecto contempla la renovación de 240 metros de tubería, aumentando el tamaño de los ductos para mejorar la presión, además del cambio de 36 tomas domiciliarias en el tramo comprendido entre las calles La Cruz y De la Cruz. Esta importante inversión en la red de agua beneficiará de manera directa a los habitantes del sector, garantizando un suministro más eficiente y digno para las familias.

Para asegurar la durabilidad de los trabajos, las cuadrillas iniciarán con la apertura de las zanjas en el suelo, para posteriormente colocar la nueva tubería de alta resistencia y realizar las revisiones necesarias que aseguren el correcto flujo del agua. El director de Obras Públicas, Luis Alfonso González Garza, junto al equipo técnico de Aguas y Saneamiento, supervisará que cada etapa se realice con la máxima calidad.

La planeación también incluye la colocación de llaves de control para el flujo del agua y la aplicación de pavimento nuevo en las áreas intervenidas para devolver la fluidez a la vialidad, lo que agradecieron los vecinos debido a que la munícipe atendió con celeridad sus solicitudes. Las autoridades municipales reiteraron que el objetivo central es brindar a la ciudadanía vialidades seguras y cómodas.

"Frontera avanza cuando trabajamos en equipo; modernizar las líneas de agua es asegurar el futuro de nuestras colonias", puntualizó la presidenta municipal Sari Pérez Cantú, reafirmando que el progreso y la atención directa en las colonias de la ciudad no se detienen.