FUTFEST 2026 en Saltillo contará con la presencia de Roberto Carlos

SALTILLO, COAHUILA.- El exfutbolista brasileño Roberto Carlos, considerado uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del fútbol mundial, visitará este sábado 27 de junio el FUTFEST Saltillo 2026, informó el alcalde Javier Díaz González.

El Presidente Municipal invitó a las familias saltillenses y visitantes a asistir al evento, que se desarrolla en las instalaciones del Biblioparque Norte y que ha reunido a miles de aficionados durante su realización. "Queremos que sea un día de fiesta, donde una de las máximas estrellas, el mejor lateral izquierdo en la historia del fútbol, pueda estar pisando tierras saltillenses, y qué mejor que en el FUTFEST, que ha sido todo un éxito en la capital de Coahuila", expresó.

Javier Díaz detalló que Roberto Carlos arribará al festival a las 4:00 de la tarde para participar en diversas actividades y convivir con los asistentes. "Estará haciendo un recorrido para convivir con las y los saltillenses y vamos a tener diferentes actividades y dinámicas con el exfutbolista; será una gran experiencia", señaló.

El Alcalde exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones y llegar con anticipación para disfrutar de las actividades programadas y facilitar el acceso al recinto.

El FUTFEST Saltillo 2026 mantiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos mediante la plataforma Tickettogo. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros. Además de la transmisión de encuentros internacionales de fútbol, el festival ofrece juegos mecánicos, activaciones, espacios para fotografías, áreas de videojuegos, zona gastronómica y venta de artículos conmemorativos.

Las actividades del FUTFEST Saltillo 2026 continuarán en el Biblioparque Norte hasta el próximo 19 de julio.