Grupo Beta del INM refuerza asistencia a migrantes en Coahuila

SALTILLO, Coahuila.- El flujo migratorio en Coahuila mantiene una tendencia decreciente durante los últimos meses debido al fortalecimiento de los operativos de vigilancia y control coordinados entre autoridades federales y estatales, informó el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González.

El funcionario señaló que, si bien los movimientos migratorios presentan variaciones estacionales, la tendencia general en la entidad ha sido a la baja. Explicó que los puestos de control fueron reforzados con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional.

Indicó que el Grupo Beta del INM mantiene labores permanentes de rescate y asistencia a migrantes en las márgenes del río Bravo, mientras que en distintas regiones del estado participan elementos de diversas corporaciones para fortalecer los operativos de vigilancia.

En relación con las repatriaciones, Pimentel informó que los albergues habilitados dentro del programa federal "México te Abraza" no han sido utilizados en Coahuila debido al reducido número de personas deportadas que permanecen en la entidad.

"Muchos de los deportados que han llegado únicamente acuden por la tarjeta del Bienestar que les otorga el Gobierno Federal y posteriormente regresan a sus lugares de origen", explicó.

Añadió que esta situación ha permitido que las instalaciones destinadas al alojamiento temporal permanezcan sin operar, a diferencia de otros puntos de la frontera norte donde se previó una mayor demanda de atención.

Por otra parte, el Secretario de Gobierno se refirió a la reforma electoral recientemente aprobada por el Congreso del Estado, la cual incorpora nuevas disposiciones para quienes aspiren a cargos de elección popular.

Consideró favorable la medida que impediría contender a personas con antecedentes criminales, al estimar que fortalece la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Sin embargo, advirtió que algunos aspectos de la reforma requieren un análisis más profundo, en particular la reducción del número de integrantes de los cabildos y la eliminación de las sindicaturas de minoría, debido a sus posibles efectos en la representación de grupos minoritarios dentro de los municipios.

Finalmente, sostuvo que autoridades y actores políticos deberán ajustarse a las nuevas disposiciones, procurando preservar un entorno de democracia, consenso y diálogo social que contribuya al fortalecimiento de la participación ciudadana en Coahuila.