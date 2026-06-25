Coahuila y Durango implementan sistema de vigilancia compartido

SALTILLO, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que Coahuila y Durango avanzan en la implementación de un sistema de vigilancia compartido en la zona limítrofe entre ambas entidades, como parte de una estrategia de coordinación para fortalecer la seguridad y combatir con mayor eficacia a la delincuencia.

El funcionario explicó que recientemente sostuvo una reunión con autoridades de la Fiscalía de Durango y con mandos de la Onceava Región Militar, en la que se revisaron diversos acuerdos para consolidar un esquema de monitoreo conjunto que podría comenzar a operar en las próximas semanas.

Fernández Montañez destacó que la coordinación entre ambas entidades ya ha generado resultados. Como ejemplo, mencionó la detención en Gómez Palacio, Durango, de personas presuntamente relacionadas con robos cometidos en Coahuila, acción derivada del intercambio de información y del seguimiento mediante herramientas de vigilancia.

Asimismo, señaló que Coahuila colaboró en el cumplimiento de órdenes de aprehensión solicitadas por autoridades de Durango contra una persona investigada por diversos delitos relacionados con presuntos fraudes. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procesos legales correspondientes.

El fiscal subrayó que la coordinación interestatal debe mantenerse de manera permanente y en ambos sentidos, ya que la delincuencia no reconoce límites territoriales y requiere respuestas conjuntas entre las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Respecto a Nuevo León, adelantó que la próxima semana podría anunciarse un nuevo acuerdo de colaboración para fortalecer los mecanismos de coordinación ya existentes entre ambas entidades.

Aunque evitó ofrecer mayores detalles, indicó que actualmente existe una estrecha comunicación con las autoridades neoleonesas, particularmente en materia de radiocomunicación. Explicó que ambos estados comparten herramientas tecnológicas que permiten mejorar la comunicación operativa, especialmente en la región norte, donde la cercanía geográfica exige una coordinación permanente.

Fernández Montañez agregó que esta colaboración cobra mayor relevancia ante el incremento de la movilidad entre Coahuila y Nuevo León, impulsada por la conectividad que ofrece la carretera La Gloria-Colombia, utilizada cada vez con mayor frecuencia por habitantes y transportistas.

Finalmente, reiteró que el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre estados forma parte de la estrategia de seguridad orientada a mantener a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores en materia de seguridad y procuración de justicia.