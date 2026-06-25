Coahuila: Tereso Medina asegura que el Pacto Laboral beneficia a los trabajadores

SALTILLO, COAH.- El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, aseguró que la firma del Pacto Laboral de Coahuila fortalece el diálogo social entre trabajadores, empresarios y autoridades, al brindar certeza para la generación de empleos, impulsar mejores salarios y reforzar el respeto a los derechos laborales.

Durante su intervención, sostuvo que el acuerdo demuestra la capacidad de los distintos actores del ámbito laboral para construir consensos, independientemente de la función que desempeñen, con el propósito de proteger el principal activo del estado: sus trabajadores. "Coahuila tiene muy claro que lo mejor que posee es su capital humano y es a ellos a quienes debemos cuidar, proteger y respaldar para asegurarles mejores condiciones de vida", expresó.

El líder cetemista destacó también el avance que representa la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una demanda que, recordó, ha permanecido vigente durante décadas. Señaló que desde 1973 el entonces dirigente sindical Fidel Velázquez planteó la necesidad de analizar si el país estaba preparado para transitar hacia un esquema de trabajo con menos horas.

Asimismo, recordó que durante su gestión como diputado federal en la 65 Legislatura participó en los foros parlamentarios donde se discutió la reforma, defendiendo que este cambio debía construirse mediante el consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno, sin generar vencedores ni vencidos. Medina Ramírez subrayó que la implementación de la nueva jornada deberá realizarse de forma progresiva, gradual y flexible. Explicó que la gradualidad permitirá a las empresas adaptar sus procesos administrativos, mientras que la flexibilidad evitará afectaciones en sectores como el turismo, la hotelería y la industria gastronómica, donde los esquemas de descanso presentan características particulares.

Añadió que la meta establecida es que para 2030 todos los trabajadores del país puedan acceder a este beneficio. El dirigente sindical señaló que uno de los retos pendientes será vincular los salarios con la productividad para preservar la competitividad de Coahuila y de México. Además, consideró que el diálogo entre sindicatos, empresarios y autoridades debe ampliarse a otros temas prioritarios para la clase trabajadora, como el fortalecimiento de los servicios de salud, la vivienda y las condiciones de bienestar. Finalmente, afirmó que los principales beneficiarios de los acuerdos alcanzados mediante el Pacto Laboral de Coahuila serán los trabajadores, al considerarlos la base del desarrollo económico y social de la entidad.