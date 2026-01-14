Sari Pérez Cantú entrega obra de pavimentación en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega de la obra de pavimentación en la calle Gasoducto, en la colonia San Cristóbal, reafirmando su compromiso de seguir liderando un gobierno cercano que atiende y responde de manera puntual a las solicitudes de la ciudadanía. Desde el inicio de su administración, las acciones de infraestructura continúan avanzando de forma constante en distintos sectores del municipio.

La obra consistió en la construcción de 859 metros cuadrados de pavimento asfáltico en caliente, así como 111.84 metros lineales de cordón trapezoidal, beneficiando de manera directa a más de 1,500 habitantes de esta colonia. Con estos trabajos se mejora la movilidad, se fortalece la seguridad vial y se dignifica la imagen urbana del sector.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que gobernar implica dar resultados visibles y oportunos, y atender con responsabilidad las necesidades más sentidas de las familias. Subrayó que cada obra representa una mejora directa en la vida diaria de la gente y una muestra de que el desarrollo debe llegar a todas las colonias sin distinción.

Sari Pérez Cantú agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y reconoció el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Municipio, Obras Públicas y el programa Mejora Coahuila, coordinación que ha permitido mantener un ritmo constante de proyectos desde el arranque de su administración.

En representación de las y los beneficiarios, una vecina del sector expresó su agradecimiento, señalando que esta pavimentación fue una petición de muchos años que hoy se convierte en realidad. Destacó que ahora las familias pueden transitar con mayor seguridad y vivir en una calle más ordenada, reflejo de un gobierno que escucha y cumple.