Alcaldesa de Frontera destaca calidad de obras actuales

Luego del exhorto emitido por el Congreso del Estado de Coahuila al Ayuntamiento de Frontera para que investigue las obras realizadas durante la pasada administración, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú aseguró que su gobierno se mantendrá atento a las indicaciones del Poder Legislativo, y enfatizó que las obras actuales son de calidad y pensadas en beneficio de los ciudadanos.

"No sé si vayan a enviar alguna comisión revisora, que nos vayan indicando y estamos nosotros al pendiente. El Congreso establece muy bien los seguimientos y vamos a esperarnos a ver el seguimiento", expresó la edil en entrevista.

El exhorto surge tras múltiples reportes de fallas en diversas obras realizadas durante la administración anterior, entre ellas el Cefare, el Parque Papo Ríos, el Panteón Municipal y varias calles con problemas estructurales. Entre los desperfectos detectados se encuentran fallas en los drenajes pluviales o su ausencia, lo cual ha derivado en el desbordamiento de agua hacia canchas deportivas y pistas durante las lluvias recientes.

La alcaldesa señaló que su administración ya ha realizado intervenciones para subsanar estos desperfectos y que, durante las lluvias pasadas, no se presentaron percances, lo que —dijo— demuestra que actualmente se están ejecutando obras duraderas.

"Eso quiere decir que estamos haciendo obras de calidad, como lo merecen los fronterenses", afirmó.

No obstante, Pérez Cantú reconoció que los arreglos han implicado el uso de recursos municipales que podrían haberse destinado a nuevas obras. Como ejemplo, mencionó que solo en el Cefare se han invertido 2 millones de pesos para su rehabilitación, mientras que en el sector Güero Pruneda continúan atendiendo los problemas relacionados con el drenaje.

El Ayuntamiento de Frontera se mantendrá a la espera de que el Congreso determine los pasos a seguir para revisar formalmente las obras heredadas, mientras continúa enfocando sus esfuerzos en garantizar infraestructura funcional y de calidad para los ciudadanos.