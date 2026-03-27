Sari Pérez Cantú impulsa inversión en infraestructura hídrica en Frontera

CIUDAD FRONTERA, COAHUILA.- Gracias a la sinergia de la alcaldesa Sari Pérez Cantú con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS), se contempla una inversión de entre 13 y 14 millones de pesos para obras de infraestructura hídrica en el municipio.

Entre los proyectos se trabaja en la rehabilitación de la tubería en la calle Presidente Carranza, una obra muy sentida por la comunidad, así como intervenciones críticas en las colonias Occidental, Guadalupe Borja y Zona Centro, donde se atenderán problemas históricos de colapso en el drenaje.

La munícipe resaltó la excelente coordinación de las cuadrillas municipales con SIMAS durante el primer trimestre del año, logrando una atención inmediata a cada reporte ciudadano. Sin embargo, hizo un llamado a la población para evitar arrojar basura al alcantarillado, tras detectar obstrucciones por objetos diversos.

Recordó que el recurso público pertenece a todos y es fundamental mantener las redes limpias para que las inversiones en tuberías y drenaje tengan una solución duradera.

En cuanto al suministro para la temporada de calor, Pérez Cantú aseguró que los mantos acuíferos de Frontera se encuentran al 61 por ciento de su capacidad, lo que garantiza el abastecimiento de agua durante el verano.

Detalló que todos los pozos han sido rehabilitados y reciben mantenimiento anual preventivo para asegurar su operatividad. Esta planeación estratégica permite que los cerca de 40 mil usuarios del sistema en el municipio cuenten con la seguridad de que el vital líquido llegará a sus hogares sin contratiempos.

La alcaldesa calificó a los fronterenses como ciudadanos ejemplares y muy disciplinados en la cultura del agua, destacando que el 83 por ciento de los usuarios cumple puntualmente con sus pagos. Este compromiso ciudadano permite que la administración y SIMAS continúen realizando esfuerzos extraordinarios para modernizar la red hidráulica.

La edil, agradeció la confianza de la ciudadanía y reafirmó que la transparencia en el uso de los recursos y la colaboración institucional con SIMAS seguirán siendo la base para la calidad de vida en Ciudad Frontera, garantizando servicios eficientes y un manejo responsable del patrimonio natural de los fronterenses.