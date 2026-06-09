Frontera: Sara Irma Pérez Cantú anuncia obras de recarpeteo y mejoras

FRONTERA, COAHUILA.- Con una inversión municipal que supera los 40 millones de pesos para el cierre del año, el Gobierno de Frontera mantiene en marcha un programa de obras que contempla recarpeteo, pavimentación, rehabilitación de plazas y mejoras en centros comunitarios, además de los recursos que serán aportados por el Gobierno del Estado.

El director de Obras Públicas, Luis González, informó que en los próximos meses iniciarán trabajos de recarpeteo en la calle Caoba, de la colonia Jardines del Aeropuerto, así como en la calle Héroe de Nacozari, en la colonia Borja, acciones contempladas dentro del Plan Anual de Obra Pública.

Asimismo, adelantó que se desarrollarán seis proyectos de infraestructura hidráulica enfocados en la sustitución de líneas de agua potable, pasando de tuberías de dos a cuatro pulgadas para mejorar el servicio a la población.

"Próximamente se vienen obras hídricas de cambio de línea de agua de 2 a 4 pulgadas y como son cambios de tubería, en total son 6 obras proyectadas; algunas son en la calle Occidental, Gabriel Calzada, calle Flores Magón y Francisco I. Madero, esta última en dos etapas en la colonia Americana", señaló.

El funcionario explicó que estas acciones buscan resolver problemas generados por redes de drenaje y agua potable obsoletas, las cuales han provocado constantes hundimientos y la aparición de baches en distintos sectores de la ciudad.

Destacó que la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú ha instruido dar especial atención a estos puntos críticos para atender de fondo la problemática antes de invertir en nuevas carpetas asfálticas.

En el caso de la colonia Americana, indicó que una vez concluidos los trabajos de sustitución de tuberías, se contempla realizar el recarpeteo de las vialidades intervenidas durante el próximo año, garantizando así una solución integral para los habitantes.

González agregó que las labores se realizan en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), con el objetivo de atacar las zonas con mayores afectaciones y mejorar la infraestructura urbana del municipio.