Vecinos se movilizan y evitan que incendio de camioneta alcance una vivienda en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — La intervención inmediata de habitantes de la Congregación El Remolino y del ejido La Agrícola permitió contener un incendio que consumió una camioneta y que representaba un riesgo para una vivienda cercana.

Al percatarse de que el fuego se extendía en la unidad, vecinos de ambas comunidades se organizaron y acudieron al sitio para combatir las llamas utilizando los recursos que tenían disponibles.

Pese a los esfuerzos, la camioneta quedó completamente destruida y fue considerada pérdida total. Sin embargo, la acción de los habitantes permitió mantener el fuego bajo control y evitar que alcanzara el domicilio.

Más tarde, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zaragoza llegaron al lugar para inspeccionar el área y verificar que no permanecieran condiciones que representaran algún peligro.

El incidente no dejó personas lesionadas y tampoco se registraron daños importantes en la vivienda.

La respuesta de los vecinos permitió controlar la emergencia antes de que las consecuencias fueran mayores, destacando la colaboración entre los habitantes de estas comunidades rurales ante situaciones que requieren una atención inmediata.