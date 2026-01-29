Sara Pérez Cantú informa sobre avance en rehabilitación de drenaje en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que el municipio registra un avance del 30 % en los trabajos de rehabilitación de tuberías y drenaje, acciones que se realizan en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

La edil destacó que el cambio de tuberías y drenaje es una intervención prioritaria, debido a los daños que se han presentado en vialidades con alta circulación, donde los hundimientos del pavimento han sido recurrentes. Señaló que estas obras impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes.

"Lo que es cambio de tubería y de drenaje es importante cambiarlo; se estaba dañando en las vialidades donde hay más paso, los hundimientos de pavimento, y sobre todo la calidad de vida de los fronterenses. Sabemos que hay mucho por hacer, pero se trabajará mucho en ese sentido", expresó.

Pérez Cantú indicó que existen sectores con mayor afectación en la infraestructura hidráulica, principalmente en una parte de la Zona Centro, así como en las colonias Occidental, Borja y algunos sectores de la Sierrita.

En materia de inversión, detalló que para este año se destinarán alrededor de 12 millones de pesos, además de los recursos adicionales que aporta SIMAS, organismo que —dijo— ha mantenido apoyo constante a los usuarios ante problemáticas como fugas o desperfectos.

La alcaldesa explicó que durante los últimos tres años no se había registrado una inversión similar por parte de SIMAS hacia el municipio, debido a diferencias entre la pasada administración municipal y falta de coordinación y comunicación, situación que aseguró actualmente ya fue superada gracias al trabajo conjunto con el actual gerente del sistema.

Finalmente, subrayó que se continúa con la detección de las zonas más dañadas donde es urgente el reemplazo de tubería y drenaje, además de que se brinda atención inmediata a reportes ciudadanos, aun cuando estos no formen parte del proyecto inicial.