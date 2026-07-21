Avanza la rehabilitación del paso a desnivel en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú supervisó los trabajos de rehabilitación integral del paso a desnivel que conecta la calle Almadén, en la Zona Centro, con la calle Soledad, en la colonia Occidental, verificando que la obra avance conforme al programa establecido y con la calidad que merecen las familias de Frontera.

Durante el recorrido estuvo acompañada por el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, y el director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra, quien presentó el avance de las labores en este acceso vehicular utilizado diariamente por miles de automovilistas.

En esta etapa se trabaja en el resane de paredes y la preparación de superficies para la aplicación de pintura, además de los preparativos para la instalación del nuevo sistema de alumbrado. Posteriormente iniciará la colocación de cableado, tubería conduit y luminarias completamente nuevas, mejorando la seguridad y visibilidad para quienes transitan por el lugar. En los próximos días se dará mantenimiento al sistema pluvial, incluyendo las bombas de drenado, como parte de la rehabilitación integral.

Al momento, únicamente está habilitado el carril derecho al tráfico, por lo que se solicita la comprensión de los automovilistas ante las adecuaciones temporales a la circulación.

La alcaldesa reiteró que la supervisión permanente garantizará que cada etapa se ejecute conforme a lo planeado, con el resultado de un paso a desnivel más seguro, funcional y en mejores condiciones para automovilistas y peatones.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de modernizar su infraestructura vial y ofrecer mejores condiciones de movilidad y competitividad para la ciudad y todas las familias del municipio.