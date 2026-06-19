Ocampo recibe apoyo de Héctor García Falcón con pipas de agua potable

El diputado electo Héctor Miguel García Falcón, conocido como "Gachupín", anunció el envío de dos pipas de agua para apoyar a los habitantes de Ocampo mientras se resuelve la falla técnica que mantiene sin servicio de agua potable a parte de la población.

Durante una brigada realizada en Frontera, el empresario señaló que desde el inicio de la contingencia por las lluvias ha colaborado con autoridades municipales en labores de limpieza, sanitización y atención a la ciudadanía, además de respaldar las acciones emprendidas por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

Acciones de la autoridad

García Falcón destacó que mantiene comunicación con los alcaldes del Distrito 6 y confirmó que acudiría a Ocampo para reunirse con la alcaldesa y revisar la problemática relacionada con el suministro de agua.

Explicó que la falta del vital líquido se originó por una falla en una bomba y en el sistema eléctrico, situación que ya se encuentra en proceso de reparación. Mientras se restablece el servicio, indicó que aportará dos auto tanques con capacidad de 20 mil litros cada uno para distribuir agua directamente en los hogares afectados.

Detalles confirmados

Precisó que no es viable utilizar pipas de gran tamaño debido a las condiciones de algunas vialidades, por lo que se optará por unidades más pequeñas que permitan llevar el recurso hasta las viviendas. Asimismo, reiteró que continuará apoyando a los municipios de la región con maquinaria, equipo y recursos cuando las circunstancias lo requieran, especialmente durante situaciones de emergencia derivadas de las recientes lluvias.