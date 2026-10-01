Páginas de Facebook Estafan con Regularización de Vehículos

Páginas de Facebook que ofrecen la regularización de vehículos de procedencia extranjera por 14, 16, 18 o hasta 24 mil pesos estarían defraudando a ciudadanos, alertó José Alanís, representante de la UCD en Frontera.

El dirigente señaló que las ofertas que circulan en redes sociales son falsas y pidió a los propietarios de vehículos tener cuidado antes de entregar dinero o documentación a supuestas agencias aduanales.

Explicó que el costo más bajo que manejan las agencias aduanales que realizan legalmente este tipo de trámites ronda los 33 mil pesos, por lo que las ofertas considerablemente menores deben generar sospechas. "Te prometen que por 14, 16, 18 y 24 mil pesos te pueden regularizar el vehículo y no es cierto", advirtió.

Alanís señaló que ha contactado algunas de las páginas que ofrecen estos servicios y detectó irregularidades en la forma en que realizan las operaciones. Dijo que los supuestos gestores ofrecen enviar por mensajería tanto la documentación como las placas hasta el domicilio del cliente, lo que consideró una señal de alerta. "Te entregamos las placas a domicilio y te entregamos la papelería a domicilio. Eso no puede ser", sostuvo.

De acuerdo con Alanís, las placas deben ser entregadas por el Gobierno estatal a través de las oficinas de Recaudación de Rentas, por lo que las ofertas de placas enviadas directamente al domicilio deben ser verificadas antes de realizar cualquier pago.

El representante de la UCD informó que ya tiene conocimiento de al menos dos personas que habrían pagado 18 mil pesos a través de estas páginas y posteriormente fueron defraudadas. Sin embargo, consideró que podría haber más afectados, debido a que las publicaciones circulan en Facebook y tienen alcance nacional.

También alertó sobre la documentación que entregan los supuestos gestores, pues aseguró que algunos proporcionan pedimentos que inicialmente pueden aparecer en el Registro Público Vehicular (Repuve), pero posteriormente son eliminados. Explicó que, de acuerdo con los casos que ha conocido, el vehículo puede aparecer inicialmente en el sistema y, después de algunos meses, desaparecer al detectarse que el trámite no fue realizado por una agencia aduanal autorizada. "Entra uno al Repuve, sí te da el pedimento, pero a los tres, cuatro meses se dan cuenta que no estás certificado como agencia aduanal y ya lo borran", afirmó.

Agregó que el problema también puede detectarse cuando el propietario intenta realizar trámites ante Recaudación de Rentas o pagar los derechos de control vehicular, pues la documentación o las placas pueden no ser reconocidas. Alanís señaló que este tipo de fraudes ya se habían presentado anteriormente y que las ofertas han comenzado a circular nuevamente, por lo que insistió en que los ciudadanos verifiquen que se trate de una agencia aduanal legítima antes de entregar dinero. "Es un fraude las páginas de agencias aduanales que se dicen cobrar muy barato", puntualizó. El representante de la UCD reiteró que, según los precios que actualmente manejan las agencias con las que ha tenido contacto, los trámites de regularización parten de aproximadamente 33 mil pesos.