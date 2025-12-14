Omar García Harfuch encabeza operativo contra extorsión en Coahuila

Este domingo, el Gabinete de Seguridad federal informó sobre un operativo de alto impacto contra la extorsión en la Comarca Lagunera, resultado de investigaciones que permitieron identificar y desarticular una célula delictiva encabezada por Edgar "N", alias "Limones", señalado como jefe de plaza y operador financiero de un grupo criminal dedicado al cobro de cuotas y amenazas contra comerciantes y ganaderos.

Durante la conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, subrayó la coordinación y el apoyo del Gobierno de Coahuila, cuya información fue clave para concretar la detención de "Limones" y de otros cinco presuntos integrantes de la organización: Guillermo "N", Alexis "N", Ángel "N", Juan José "N" y José Giancarlo "N".

De acuerdo con las autoridades federales, "Limones" está vinculado a una amplia gama de delitos, entre ellos venta y distribución de droga, robo de vehículos, extorsión, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas y desaparición forzada. Tras el bloqueo de sus cuentas, se identificaron cinco inmuebles en Coahuila y Durango, donde se realizaron cateos encabezados por la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República y personal de la Secretaría de Seguridad, con respaldo de autoridades estatales.

Como resultado de estos operativos, se aseguraron dosis de droga, armas largas y cortas, cargadores, equipo táctico y un vehículo. En el caso de Edgar "N", un juez dictó prisión preventiva por los presuntos delitos de delincuencia organizada, acopio y portación de armas de fuego, así como delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico. Además, la Fiscalía de Coahuila cuenta con una orden de aprehensión en su contra por extorsión agravada.

El secretario de Seguridad detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones inusuales relacionadas con "Limones", consistentes en movimientos de dinero de aparente procedencia ilícita y esquemas de lavado. Por ello, se procedió al bloqueo de cuentas de personas de su círculo cercano y de tres empresas que presentaban patrones financieros irregulares, presuntamente utilizadas como fachada para simular pagos de nómina y operaciones de compraventa de vehículos de lujo.

García Harfuch calificó el operativo como una "respuesta decisiva del gobierno a las denuncias de agricultores, comerciantes y familias" víctimas de extorsión y presión criminal en la región. De manera paralela, en La Laguna se realizaron 19 detenciones adicionales, con el aseguramiento de armas, cartuchos, cargadores y dinero en efectivo.

Finalmente, el titular de Seguridad aclaró que la investigación contra la extorsión en La Laguna se originó a partir de denuncias directas de las víctimas y que, hasta el momento, no se ha acreditado un vínculo formal con algún sindicato. No obstante, señaló que las indagatorias continúan y que podrían registrarse nuevas detenciones y cateos.

Las autoridades destacaron que la colaboración entre instancias federales y el Gobierno de Coahuila ha sido determinante para avanzar en el combate a la delincuencia organizada y para brindar mayor certeza a los sectores productivos y a las familias de la entidad.